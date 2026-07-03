Un turista napoletano di circa 50 anni è morto stamattina mentre si trovava in mare davanti alla spiaggia di Torre di Mezzo, in contrada Cannitello, nel territorio di Santa Croce Camerina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in acqua nelle prime ore della giornata quando si è verificata l’emergenza.

Al momento non è stato ancora chiarito se la morte sia stata provocata da un malore improvviso oppure da un annegamento. Le condizioni del mare, secondo le prime informazioni disponibili, erano particolarmente avverse, elemento che potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica dell’accaduto. Saranno però le verifiche degli organi competenti a stabilire con precisione le cause della tragedia.

La vittima, un cittadino italiano originario di Napoli, si trovava nel Ragusano con ogni probabilità per trascorrere un periodo di vacanza. L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto e sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire gli ultimi momenti prima del decesso.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire se il cinquantenne sia stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua oppure se siano intervenuti altri fattori. Al momento non risultano informazioni ufficiali che consentano di attribuire con certezza la morte a una specifica causa.