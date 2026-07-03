Un incidente sulla SS 115 tra Comiso e Vittoria ha provocato il ferimento lieve di due persone nella mattinata di oggi. Il sinistro si è verificato intorno alle 10:30, nei pressi dello svincolo di uscita da Comiso in direzione Vittoria, in un tratto della strada già noto per la frequenza degli incidenti. La dinamica è ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro è avvenuto lungo una curva della Strada Statale 115, un punto che negli anni è stato interessato da diversi episodi analoghi. Al momento non sono state rese note le cause che hanno portato all’impatto e gli accertamenti sono ancora in corso.

Il bilancio provvisorio parla di due persone ferite in modo lieve, che hanno riportato conseguenze non gravi. L’incidente ha richiesto l’intervento della Polizia Locale di Comiso, impegnata sia nella ricostruzione della dinamica sia nella regolazione del traffico. Le operazioni hanno comportato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato, fino al completamento dei rilievi.