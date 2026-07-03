Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere al termine di un controllo eseguito nell’ambito di un intervento a Pozzallo. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno sequestrato una pistola a salve priva del tappo rosso, all’interno della quale era presente una cartuccia. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente.

L’episodio è stato ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, intervenuti nel corso di un’attività di controllo sul territorio. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il 19enne è stato sottoposto dapprima a perquisizione personale, poi estesa al veicolo che stava utilizzando.

Nel corso dell’ispezione gli operatori hanno rinvenuto una pistola a salve senza il previsto tappo rosso, elemento che la normativa considera rilevante perché può rendere l’arma scenicamente simile a una vera pistola. All’interno dell’arma era inoltre presente una cartuccia, successivamente sequestrata insieme alla pistola.

Terminati gli accertamenti, gli agenti hanno proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e hanno denunciato il giovane in stato di libertà con l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a valutare la posizione dell’indagato e gli ulteriori sviluppi del procedimento.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte dalle forze dell’ordine sul territorio della provincia di Ragusa, finalizzate a verificare il rispetto della normativa in materia di armi e sicurezza pubblica. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al controllo né risultano coinvolte altre persone.

Come previsto dalla legge, la denuncia rappresenta un atto dell’attività investigativa e non equivale a una condanna. La responsabilità penale potrà essere accertata soltanto all’esito dell’eventuale procedimento giudiziario.