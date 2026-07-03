Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13.30, lungo la Via Sorda-Sampieri, nei pressi del ristorante La Sirenetta. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra una moto e un’auto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso, insieme alle Forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né sono disponibili informazioni ufficiali sull’identità dei feriti. L’attivazione dell’elisoccorso lascia comunque presumere la necessità di un rapido trasferimento sanitario, anche se le autorità non hanno ancora diffuso comunicazioni in merito.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la strada è stata chiusa al traffico. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro. Ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nelle prossime ore, quando saranno disponibili elementi ufficiali sulle condizioni dei coinvolti e sulla dinamica dell’incidente.