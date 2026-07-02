C’è più tempo per partecipare al Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Ragusa. L’amministrazione comunale ha infatti prorogato alle ore 12 del 15 luglio 2026 il termine entro il quale cittadini, associazioni, comitati ed enti locali potranno presentare proposte e progetti destinati a concorrere alla definizione di una parte delle scelte amministrative.

L’iniziativa rientra nello strumento di partecipazione previsto dal regolamento comunale approvato nel 2019 e consente alla comunità di avanzare idee che, dopo una valutazione tecnica, potranno essere inserite nel percorso del Bilancio Partecipativo.

Le proposte saranno esaminate dal Tavolo Tecnico del Bilancio Partecipativo, incaricato di verificarne l’ammissibilità secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale. L’obiettivo è raccogliere contributi provenienti direttamente dal territorio per individuare interventi ritenuti di interesse collettivo.

I progetti possono riguardare diversi ambiti della vita cittadina. Tra questi figurano ambiente, ecologia e sanità, lavori pubblici e sviluppo del centro storico, sviluppo economico e turismo, spazi e aree verdi, politiche giovanili e le attività di carattere sociale, scolastico, educativo, culturale e sportivo.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda predisposta dal Comune. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale dell’ente e dovrà essere trasmessa entro la nuova scadenza fissata per il 15 luglio.

Le domande potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine previsto.

La proroga amplia quindi la finestra temporale a disposizione di cittadini e realtà associative interessate a proporre iniziative che potrebbero contribuire alla programmazione delle future attività dell’amministrazione comunale attraverso il percorso partecipativo previsto dal regolamento vigente.