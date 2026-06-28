La cultura del vinile a Ragusa sarà al centro di una serata dedicata alla memoria musicale della città. Venerdì 3 luglio, in piazza San Giovanni, è in programma la prima edizione di “C’era una volta la musica”, iniziativa promossa da Direzione Ragusa che unirà musica, testimonianze, immagini d’archivio e attività per bambini con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale legato all’ascolto e alla storia musicale locale.

L’appuntamento prenderà il via alle 18 con l’esposizione di una collezione di giradischi e con un primo dj set realizzato esclusivamente con vinili, comprendente anche dischi rari provenienti da collezioni private. La manifestazione propone così un percorso dedicato a un formato musicale che continua a suscitare interesse anche tra le nuove generazioni.

Uno dei momenti centrali della serata sarà il talk “I Ginosauri”, che vedrà confrontarsi Gino Nobile, Gianni Cabibbo e Salvino Donzella, figure legate alla storia musicale ragusana. Attraverso ricordi, esperienze e aneddoti, l’incontro offrirà uno spaccato sull’evoluzione della scena cittadina e sui luoghi che hanno segnato la vita musicale del territorio.

Accanto ai racconti ci sarà spazio anche per la memoria visiva. Il programma prevede infatti la proiezione di filmati d’epoca raccolti nel progetto “Come eravamo in musica”, curato da Roberto Voi, con immagini della Ragusa del passato accompagnate da una selezione musicale pensata per contestualizzarne il racconto.

La parte conclusiva dell’evento sarà affidata all’esibizione di Guglielmo Tasca, seguita da un ulteriore vinyl dj set che accompagnerà il pubblico fino al termine della manifestazione.

L’iniziativa dedica attenzione anche ai più piccoli grazie ai laboratori organizzati dalla cooperativa Filotea, con attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini all’interno di un programma che alterna momenti culturali e musicali.

La presidente di Direzione Ragusa spiega che l’obiettivo è “ridare valore al tempo dell’ascolto e alla memoria condivisa”, creando un’occasione d’incontro tra generazioni. L’invito rivolto ai cittadini è quello di partecipare alla serata e, per chi lo desidera, portare anche i propri vinili per contribuire all’atmosfera dell’iniziativa.