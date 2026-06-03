A Modica il Gruppo Comunale di Protezione Civile annuncia una pausa per il tradizionale campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”. La decisione riguarda l’edizione 2026 dopo sei anni consecutivi di attività. Il progetto, avviato nel 2016, ha coinvolto negli anni decine di giovani del territorio, promuovendo formazione su prevenzione, sicurezza e cittadinanza attiva. Ora il gruppo comunica una sospensione temporanea dell’iniziativa.

La scelta arriva dopo sei edizioni consecutive, caratterizzate da un impegno organizzativo e logistico costante da parte dei volontari della Protezione Civile Modica. L’obiettivo dichiarato non è l’interruzione definitiva, ma una fase di riorganizzazione.

Il gruppo spiega infatti la necessità di “fermare il ritmo” per rielaborare il percorso svolto e progettare nuove attività formative future dedicate ai giovani.

Restano invece attive tutte le altre funzioni operative: formazione interna, presidio del territorio e interventi ordinari continueranno senza interruzioni. Un ringraziamento viene rivolto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile Regionale e alle amministrazioni comunali che negli anni hanno sostenuto il progetto con patrocinio e collaborazione.