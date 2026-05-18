Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti, nel Ragusano. Un’auto si è ribaltata nei pressi di una curva lungo l’arteria provinciale.
Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente di un’Alfa Romeo 156 avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. La vettura ha terminato la propria corsa cappottandosi a bordo carreggiata in prossimità di una curva a gomito della strada che collega il territorio di Santa Croce Camerina alla fascia costiera di Scoglitti.
Nonostante la dinamica dell’incidente, il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo senza riportare ferite. Non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze incaricate dei rilievi per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Foto QdR)
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