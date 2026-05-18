A Ragusa, il Centro Commerciale Ibleo ospiterà il 30 e 31 maggio 2026 una nuova tappa del casting tour dello Zecchino d’Oro. L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, rientra nel percorso di selezione per l’edizione 2026 del celebre programma musicale.

Nel fine settimana di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, il Centro Commerciale Ibleo di Ragusa sarà sede delle audizioni regionali del Casting Tour dello Zecchino d’Oro. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 10 alle 18 e permetterà ai più piccoli di esibirsi con i brani storici e recenti della manifestazione canora.

L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine tra i 3 e i 10 anni, che potranno partecipare gratuitamente previa iscrizione online attraverso il sito ufficiale del progetto. La selezione rientra nel percorso nazionale che porterà alla formazione dei solisti dell’edizione 2026 dello Zecchino d’Oro.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il tour coinvolge diverse regioni italiane e si sviluppa come occasione di crescita e partecipazione musicale. I partecipanti avranno la possibilità di cantare dal vivo davanti agli addetti ai lavori e di essere valutati per le fasi successive del casting.

La prima selezione avverrà infatti a livello territoriale, mentre i bambini ritenuti idonei accederanno a un secondo provino con la giuria dell’Antoniano nel corso del 2026. Il progetto è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni e si inserisce in un percorso nazionale di scouting musicale.

Durante le due giornate sarà disponibile anche una playlist ufficiale con i brani dello Zecchino d’Oro, pensata per aiutare i piccoli partecipanti a prepararsi alle esibizioni. Le famiglie potranno così accompagnare i bambini nella scelta del brano e nella fase di preparazione.

L’iniziativa, oltre all’aspetto artistico, si lega anche ai progetti sociali promossi dall’Antoniano attraverso la campagna “Operazione Pane”, che sostiene mense e attività solidali in Italia e all’estero.