Ancora un grave incidente sulla strada che collega Vittoria a Scoglitti. Nella serata di ieri un ciclista è stato investito lungo la ex Sp17, in un tratto già più volte al centro della cronaca per numerosi sinistri stradali.

L’impatto è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio, vicino alla postazione dell’autovelox installata lungo l’arteria provinciale. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il ciclista, un uomo originario del Bangladesh, sarebbe stato travolto da una Fiat Panda condotta da una donna residente a Scoglitti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento urgente in ospedale. L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale di Vittoria, che ha eseguito i rilievi e gestito la circolazione durante le operazioni di soccorso. Il traffico lungo la ex Sp17 ha subito rallentamenti per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza.

L’incidente si è verificato in un tratto interessato da lavori stradali per la posa della fibra ottica. Nell’area sono presenti scavi e modifiche temporanee della carreggiata che potrebbero avere inciso sulle condizioni di sicurezza o sulla visibilità notturna. Gli accertamenti serviranno anche a chiarire eventuali collegamenti tra il cantiere e il sinistro.

La ex Sp17 Vittoria–Scoglitti continua a essere una delle arterie più problematiche del territorio ipparino. Residenti e automobilisti segnalano da anni criticità legate alla sicurezza stradale, soprattutto nei tratti caratterizzati da traffico intenso, accessi laterali e cantieri temporanei.

Non risultano coinvolti altri veicoli oltre all’auto e alla bicicletta. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle condizioni del ciclista e sulla ricostruzione dell’accaduto. (Foto Assenza)