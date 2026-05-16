Un incendio si è sviluppato nella notte in contrada Pezza Filippa, nel territorio di Scicli, in un terreno agricolo situato vicino alla spiaggia e alla Strada Provinciale Donnalucata-Cava d’Aliga.

Le fiamme hanno interessato materiale di risulta riconducibile, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, ad attività legate alle serre presenti nella zona. Il rogo si è propagato in un’area che si trova davanti a un locale balneare del litorale.

L’allarme è scattato durante le ore notturne. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Il fumo, particolarmente denso, è stato visibile anche a distanza lungo il tratto costiero tra Donnalucata e Cava d’Aliga, mentre i mezzi di soccorso hanno operato fino a tarda notte per contenere il fronte delle fiamme ed evitare ulteriori propagazioni.

Secondo quanto emerso, non si registrano feriti né danni alle abitazioni o alle strutture turistiche presenti nelle vicinanze della spiaggia di Filippa. Le verifiche sono proseguite anche dopo lo spegnimento per escludere eventuali focolai residui o rischi di riaccensione.

La zona di Pezza Filippa è caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli e serre, oltre che da attività balneari stagionali.

Le cause del rogo restano in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco stanno completando i controlli tecnici sull’area coinvolta dall’incendio.