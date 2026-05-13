Si è concluso nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa il corso di formazione dedicato alla revisione legale, percorso specialistico che nelle ultime settimane ha coinvolto numerosi professionisti del territorio ibleo. Al centro dell’ultima giornata di lavori il tema della revisione del bilancio di sostenibilità, reso sempre più centrale dall’entrata in vigore della direttiva europea Csrd.

L’iniziativa organizzata dall’Odcec di Ragusa ha approfondito le novità normative che riguardano la rendicontazione non finanziaria e il ruolo dei revisori chiamati a verificare dati ambientali, sociali e di governance delle imprese.

Secondo quanto evidenziato dal presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, la sostenibilità rappresenta ormai un elemento strutturale nei processi aziendali e nella documentazione economica delle imprese. Nel corso dell’incontro conclusivo, Aurnia ha sottolineato come i commercialisti siano chiamati ad assumere funzioni sempre più strategiche nell’ambito dei controlli e della trasparenza delle informazioni aziendali.

Durante il percorso formativo ospitato a Ragusa, i partecipanti hanno affrontato temi legati alle procedure di verifica, ai controlli documentali e ai profili di responsabilità professionale introdotti dalla normativa europea. Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti tecnici collegati alla revisione del bilancio di sostenibilità e all’evoluzione della professione nel contesto delle nuove regole comunitarie.

A guidare gli approfondimenti sono stati la dottoressa Elda Gagliano e il dottore Domenico Merlino, relatori del corso promosso dall’Ordine professionale ragusano.

Il presidente Aurnia ha inoltre ribadito l’importanza della formazione continua per i professionisti del territorio, sottolineando la necessità di aggiornamenti costanti su temi destinati ad avere un impatto crescente nel lavoro quotidiano di studi professionali e imprese.

La partecipazione registrata durante gli incontri, secondo quanto comunicato dall’Odcec di Ragusa, ha confermato l’interesse della categoria verso le nuove competenze richieste dal mercato e dal quadro normativo europeo.

Per consentire ad altri iscritti di partecipare, l’Ordine ha annunciato una seconda sessione del corso prevista tra ottobre e novembre. L’obiettivo è ampliare ulteriormente l’offerta formativa specialistica sul territorio di Ragusa, in particolare sui temi della revisione legale e della sostenibilità aziendale.