Una soccorritrice del 118 è stata trovata senza vita nelle prime ore di oggi all’interno della sede della Guardia Medica di Scoglitti, frazione marinara del Comune di Vittoria. La donna era in servizio nella struttura sanitaria quando è stata rinvenuta dai colleghi.

A rendere nota la notizia è stato il presidente della SEUS 118 Regione Sicilia, Riccardo Castro, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Secondo quanto riferito, la scoperta è avvenuta durante il turno operativo nei locali della Guardia Medica della località rivierasca ragusana.

Nel messaggio diffuso dalla società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria in Sicilia, Castro ha espresso il cordoglio dell’intera comunità professionale del 118 per la scomparsa della soccorritrice. La dipendente viene ricordata come una figura apprezzata per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata nel servizio quotidiano ai cittadini.

“Questa mattina siamo stati colpiti da una tragedia che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati”, ha scritto il presidente della SEUS 118 Sicilia, sottolineando la vicinanza ai familiari e ai colleghi della donna.

La sede della Guardia Medica di Scoglitti, in queste ore, è diventata punto di riferimento per colleghi e operatori sanitari che hanno appreso la notizia.

Il caso ha suscitato forte commozione anche nel territorio di Vittoria e della provincia di Ragusa, dove il personale del sistema di emergenza territoriale opera quotidianamente tra presidi sanitari, postazioni del 118 e servizi di continuità assistenziale. Le informazioni ufficiali restano quelle comunicate dalla SEUS 118 Regione Sicilia attraverso la nota di cordoglio pubblicata nella mattinata di oggi.