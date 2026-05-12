Nuovo confronto istituzionale sulle infrastrutture strategiche del territorio di Vittoria. Negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in viale del Fante, si è svolto un tavolo tecnico richiesto dall’amministrazione vittoriese per fare il punto su viabilità, ponte sull’Ippari e sicurezza dell’area di Kamarina.

Al centro dell’incontro, convocato dalla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il completamento del nuovo ponte sul fiume Ippari e gli interventi sulle arterie che collegano Vittoria, Scoglitti e la fascia trasformata.

Al tavolo hanno partecipato il vicesindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini, insieme ai tecnici dell’ente provinciale. Secondo quanto riferito dal Comune, è stata confermata la volontà del Libero Consorzio di sostenere economicamente il completamento del ponte in attesa della riassegnazione dei finanziamenti regionali.

Previsto inoltre un incremento delle somme destinate alla riqualificazione di via della Fratellanza. L’ente provinciale utilizzerà circa 200 mila euro provenienti dall’avanzo di gestione 2025, che si aggiungono ai 500 mila euro già inseriti nel bilancio.

L’Ufficio tecnico del Libero Consorzio completerà nelle prossime settimane la progettazione definitiva dell’opera. L’avvio della gara, secondo quanto emerso durante il confronto, potrebbe partire entro un mese.

L’obiettivo condiviso dai partecipanti è accelerare l’iter per restituire un collegamento ritenuto strategico per residenti, attività produttive e flussi turistici diretti verso la costa di Scoglitti.

Durante il vertice si è parlato anche della richiesta di riclassificazione a strade provinciali di alcune arterie comunali. Tra queste, particolare attenzione è stata dedicata alla strada di Alcerito, asse viario utilizzato per il collegamento con il Mercato ortofrutticolo e con l’area agricola della fascia trasformata.

Secondo l’amministrazione comunale, il passaggio della strada sotto competenza provinciale consentirebbe una gestione più strutturata della manutenzione e maggiori standard di sicurezza lungo un tratto caratterizzato da intenso traffico veicolare.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del promontorio di Kamarina. Il vicesindaco Fiorellini, su iniziativa della presidente Schembari, ha avuto un confronto telefonico con il vicesindaco di Ragusa, Giovanni Giuffrida, sugli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’area archeologica e costiera.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha ringraziato il Libero Consorzio per la convocazione immediata del tavolo tecnico, sottolineando la necessità di una collaborazione tra enti per accelerare opere considerate prioritarie per il territorio ipparino.