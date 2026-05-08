A Ragusa, la Prefettura annuncia la sottoscrizione di un nuovo protocollo dedicato alla prevenzione dei reati ai danni di banche e clienti. L’accordo, che coinvolge OSSIF e il Prefetto Tania Giallongo, sarà firmato il 12 maggio alle 12.30 nei saloni di rappresentanza.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza sul territorio provinciale, in particolare dopo i recenti episodi che hanno interessato sportelli ATM e l’aumento delle frodi informatiche segnalate dagli istituti di credito. Il protocollo, promosso dalla Prefettura di Ragusa, punta a migliorare il coordinamento tra banche e forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire rapine, truffe digitali e altre forme di criminalità che colpiscono utenti e operatori del settore.

Alla firma parteciperà Marco Iaconis, rappresentante di OSSIF, il Centro di Ricerca dell’ABI specializzato in sicurezza anticrimine. La collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana mira a introdurre procedure condivise, scambio di informazioni e strumenti utili a individuare tempestivamente comportamenti sospetti.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, all’incontro saranno presenti anche i vertici provinciali delle Forze di Polizia, insieme ai rappresentanti degli istituti bancari che hanno aderito al progetto. La riunione, oltre a formalizzare l’intesa, servirà a definire le modalità operative per l’attuazione delle misure previste.

L’appuntamento del 12 maggio rappresenta un momento rilevante per il sistema di sicurezza locale, in un contesto in cui gli attacchi agli sportelli automatici e le frodi online continuano a rappresentare una criticità per cittadini e operatori economici. La Prefettura invita inoltre gli organi di informazione a partecipare all’evento.