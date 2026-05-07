Torna puntuale, anche quest’anno, l’appuntamento filatelico di Poste Italiane in occasione della Festa della Mamma. A Ragusa, la cartolina commemorativa in edizione limitata è già disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Ragusa Centro, situato in piazza Giacomo Matteotti, nel cuore della città iblea.

Il prodotto si chiama “Cara Mamma ti scrivo” e si presenta con una grafica colorata pensata per chi vuole andare oltre il messaggio digitale, riscoprendo il valore concreto della scrittura su carta. Non si tratta di un semplice gadget: la cartolina filatelica è un oggetto da collezione a tutti gli effetti, che unisce il gesto affettivo alla tradizione postale italiana.

L’acquisto è possibile in due modalità. Chi si trova in provincia di Ragusa può recarsi direttamente allo sportello dedicato di piazza Matteotti, dove il personale specializzato è in grado di fornire assistenza anche per altre richieste filateliche. In alternativa, l’intera gamma di prodotti è acquistabile online su poste.it, con spedizione su tutto il territorio nazionale.

La scelta di mantenere attivo uno sportello filatelico fisico a Ragusa risponde a una domanda ancora presente sul territorio ibleo. Il collezionismo di francobolli e cartoline conta estimatori in tutta la provincia, e iniziative come questa contribuiscono a mantenere viva una pratica che attraversa generazioni. Poste Italiane gestisce a livello nazionale un catalogo che copre le emissioni italiane dal 1861 a oggi, consultabile integralmente sul portale dedicato filatelia.poste.it, con schede tecniche, immagini ad alta risoluzione e calendario delle prossime uscite.

Per la Festa della Mamma 2026, la cartolina rappresenta anche un’alternativa concreta ai regali convenzionali: un oggetto fisico, personalizzabile con un messaggio scritto a mano, capace di conservare un valore sentimentale nel tempo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Poste Italiane nel promuovere la cultura filatelica anche nei territori di provincia, dove gli uffici postali restano punti di riferimento per servizi che vanno ben oltre la corrispondenza ordinaria.

L’ufficio postale di Ragusa Centro in piazza Giacomo Matteotti osserva i consueti orari di apertura al pubblico. Per informazioni sui prodotti filatelici disponibili è possibile consultare il sito filatelia.poste.it o contattare direttamente lo sportello dedicato.