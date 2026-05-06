Nuovo calendario per le utenze di Marina di Modica e Maganuco; attivi scarrabili e navetta a domicilio ogni sabato di maggio e giugno. L’Amministrazione Comunale di Modica, per mano dell’assessorato all’Ambiente, ha disposto per oggi 6 maggio 2026 il potenziamento dei servizi di prossimità per la raccolta sfalci ingombranti Modica nelle zone balneari. Il provvedimento, che interessa specificamente le località di Marina di Modica e Maganuco, mira a gestire l’aumento fisiologico dei residui vegetali derivanti dalla manutenzione dei giardini privati in vista dell’estate.

Il piano operativo prevede l’attivazione di un punto di raccolta straordinario ogni sabato dei mesi di maggio e giugno. L’iniziativa risponde alla necessità di garantire il decoro paesaggistico e prevenire pericoli per la viabilità legati alla vegetazione sporgente sulle carreggiate.

Tutti i sabati, nella fascia oraria compresa tra le 14:00 e le 17:00, saranno posizionate due casse scarrabili presso la Terza Piazzetta di Marina di Modica. In questo spazio, i cittadini potranno conferire residui vegetali, sfalci di potatura e rifiuti ingombranti di origine domestica. L’ente sottolinea l’importanza di separare correttamente i materiali, evitando la presenza di plastica o metalli all’interno dei residui organici.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, il servizio è pensato per offrire un supporto diretto ai residenti e ai villeggianti in un periodo di massima produzione di biomasse. La collaborazione dell’utenza è ritenuta essenziale per il mantenimento della pulizia del litorale.

Per i proprietari di immobili che hanno difficoltà nel trasporto dei rifiuti pesanti o voluminosi da giardinaggio, il Comune di Modica ha attivato una navetta straordinaria a domicilio. Il servizio opererà negli stessi giorni e orari dei punti di raccolta fissi, permettendo il ritiro dei materiali direttamente presso le abitazioni.

Il potenziamento estivo comporta però una modifica temporanea ai servizi nel centro urbano. Come confermato dagli uffici comunali, per i mesi di maggio e giugno il servizio del Centro Comunale di Raccolta (CCR) del sabato pomeriggio nelle zone di contrada Michelica e viale Medaglie d’Oro è sospeso. Gli utenti di queste aree dovranno fare riferimento al punto di raccolta di Marina di Modica