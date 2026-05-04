Poste Italiane ha programmato per questa settimana nuovi appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria Ragusa Poste, rivolti ai residenti del territorio provinciale. Gli incontri, che si svolgeranno in modalità webinar martedì 5 maggio e giovedì 7 maggio, mirano a fornire strumenti pratici per la gestione del risparmio e la pianificazione previdenziale.

Il calendario si apre martedì 5 maggio con un doppio appuntamento (ore 10:00 e ore 16:00) intitolato “Il Welfare, il diritto al benessere”. Durante le sessioni verranno analizzati i ruoli dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla tutela della stabilità economica personale e collettiva. L’iniziativa punta a rendere comprensibili concetti spesso percepiti come complessi.

Successivamente, giovedì 7 maggio, l’attenzione si sposterà su temi domestici e operativi. Alle ore 10:00 il webinar tratterà “I conti di casa”, mentre alle ore 16:00 il focus sarà “La gestione del credito”. In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è quello di supportare le famiglie nella creazione di un bilancio equilibrato e in un approccio consapevole alle soluzioni di finanziamento.

Una specifica novità di questo ciclo di incontri riguarda l’accessibilità: le sessioni saranno disponibili con sottotitoli e interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana), garantendo la fruizione anche ai cittadini con disabilità uditiva. Questa scelta si inserisce nel quadro dei principi di sostenibilità ESG adottati dall’azienda.

Per partecipare gratuitamente alle sessioni di educazione finanziaria Ragusa Poste, gli interessati devono registrarsi preventivamente sul portale istituzionale. Oltre agli eventi dal vivo, sono disponibili contenuti multimediali come la serie podcast “Generazione EF – Giovani”, focalizzata sulle necessità dei più piccoli risparmiatori. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dal titolo “Generazione EF – Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.