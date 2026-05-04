L’Istituto previdenziale ha diffuso le date ufficiali per l’erogazione del sussidio: ecco quando arriveranno le ricariche sulla Carta ADI e come evitare il blocco del beneficio. L’Inps ha definito il prospetto completo per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione 2026, specificando le scadenze mensili sia per i rinnovi sia per i nuovi beneficiari. Attraverso il Messaggio n. 214 del 22 gennaio, l’ente ha delineato un percorso preciso che differenzia i pagamenti ordinari dalle prime attivazioni e dagli eventuali arretrati.

La pianificazione annuale mira a offrire stabilità economica ai nuclei familiari in possesso dei requisiti, ma la regolarità del sussidio resta strettamente legata all’aggiornamento della documentazione fiscale. La presentazione della DSU 2026 e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) rappresentano infatti i passaggi obbligatori per non subire interruzioni nel flusso dei pagamenti sulla carta prepagata dedicata.

Il calendario Inps stabilisce che le ricariche per chi ha già la misura in corso avverranno generalmente nella terza decade del mese. Per il primo semestre dell’anno, le ricariche ordinarie sono fissate per il 27 gennaio, il 27 febbraio, il 27 marzo, il 28 aprile, il 27 maggio e il 26 giugno. Questa regolarità consente alle famiglie una migliore programmazione delle spese di prima necessità.

Diverso è il discorso per chi attende il primo accredito o il pagamento degli arretrati. In questo caso, l’Istituto prevede finestre di pagamento anticipate, solitamente collocate a metà mese: il 15 gennaio, il 14 febbraio, il 13 marzo, il 15 aprile, il 15 maggio e il 16 giugno. Le date possono subire lievi scostamenti tecnici dovuti alla gestione di Poste Italiane, ma l’Inps ha confermato l’impegno a rispettare le scadenze prefissate.

Per la seconda metà del 2026, le ricariche ADI seguiranno un ritmo analogo. I pagamenti ordinari sono previsti per il 28 luglio, il 27 agosto, il 25 settembre, il 27 ottobre, il 27 novembre e, in anticipo per le festività, il 23 dicembre. Per le nuove domande, le finestre di metà mese proseguiranno il 15 luglio, il 14 agosto, il 15 settembre, il 15 ottobre, il 13 novembre e il 15 dicembre.

Il mantenimento del beneficio non è automatico, ma richiede un’attenzione costante agli adempimenti burocratici e sociali. “È necessario assicurarsi di aver presentato la DSU 2026 per evitare il blocco dei pagamenti dopo i primi mesi dell’anno”, ricorda l’Inps nelle note operative. Oltre al nuovo Isee, i beneficiari devono rispettare le convocazioni periodiche dei servizi sociali e dei Centri per l’Impiego.

Dal punto di vista del contesto socio-economico, l’Assegno di Inclusione ha sostituito le precedenti misure di contrasto alla povertà con un approccio più mirato, coinvolgendo nel 2025 oltre 700.000 nuclei familiari sul territorio nazionale. L’impatto maggiore si registra nelle aree del Mezzogiorno e nelle periferie delle grandi aree metropolitane, dove la misura rappresenta spesso l’unica fonte di reddito per i soggetti più fragili, come anziani, disabili e minori.

La decadenza del beneficio può verificarsi se vengono meno i requisiti patrimoniali, reddituali o di residenza. Inoltre, il Patto di Servizio sottoscritto presso i servizi sociali deve essere onorato con la partecipazione attiva alle attività di inclusione previste. La mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni ufficiali comporta l’immediata sospensione della ricarica sulla Carta di Inclusione, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo.