Presso la Galleria SACCA di Modica, è attualmente in corso la mostra bipersonale di Giuseppe Costa e Carlo Alberto Rastelli intitolata “Questa non è una mostra sul paesaggio”. L’esposizione, curata da Giovanni Scucces, rimarrà aperta al pubblico fino al 13 giugno 2026, offrendo una riflessione critica sulla percezione dell’ambiente naturale e urbano.

Il progetto espositivo si articola attraverso il confronto tra due approcci stilistici differenti. Giuseppe Costa presenta opere caratterizzate da visioni definite atmosferiche e mnemoniche, dove l’elemento paesaggistico tende a dissolversi in forme rarefatte. Al contrario, Carlo Alberto Rastelli propone costruzioni figurative in cui personaggi e ambienti si sovrappongono in una stratificazione temporale che mescola memoria e immaginazione.

Questa mostra arte contemporanea Modica propone una visione del paesaggio non più come sfondo passivo o semplice veduta, ma come elemento attivo nella costruzione dell’esperienza visiva dello spettatore. La selezione delle opere punta a stimolare un dibattito sulla funzione narrativa degli spazi.

Orari di visita e dettagli tecnici dell’esposizione

Secondo le indicazioni fornite dalla galleria, l’ingresso è consentito dal martedì al sabato, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per visite al di fuori di questi orari, è possibile accedere su appuntamento. L’evento sta riscuotendo interesse nell’ambito dei circuiti artistici del territorio, consolidando l’offerta culturale della città.