Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha consegnato ieri presso il settecentesco Palazzo Spadaro il Leone di Bronzo Scicli alla professoressa Susan Gennaro. Si tratta del più alto riconoscimento istituzionale concesso dal Comune a personalità che si sono distinte nel campo della ricerca e del sociale.

Susan Gennaro, docente ordinaria presso il Boston College e nota per le sue ricerche in campo infermieristico e medico, vanta origini siciliane che risalgono a Calatafimi. Il rapporto con la città di Scicli si è consolidato negli ultimi due anni, a seguito della sua partecipazione a una conferenza internazionale sulla resilienza dei sistemi sanitari svoltasi proprio nel comune ibleo nel marzo del 2024.

Durante la carriera accademica negli Stati Uniti, presso la University of Pennsylvania e la New York University, la professoressa è stata tra le promotrici del Family and Medical Leave Act. Questa normativa federale garantisce il congedo lavorativo alle madri in caso di nascite premature, unendo l’impegno scientifico a una forte vocazione umanitaria.

La scelta professionale della professoressa Gennaro è radicata in una lunga tradizione familiare che conta numerosi infermieri tra genitori e parenti stretti. Il riconoscimento ricevuto a Scicli sottolinea non solo l’eccellenza scientifica, ma anche il valore della “cura” inteso come missione sociale. Il padre Giuseppe e i nonni Angela e Leo emigrarono negli USA nel 1906, ma la docente ha mantenuto vivo il contatto con l’Isola sin dal 2002.

L’evento svoltosi a Palazzo Spadaro ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili e dell’assessore Giuseppe Mariotta. In rappresentanza dell’Ordine degli infermieri della provincia di Ragusa, ha portato i propri saluti Daniele Scapellato, evidenziando l’importanza delle collaborazioni internazionali della docente con i colleghi italiani Gennaro Rocco e Alessandro Stievano.

La cerimonia si è conclusa con un momento musicale curato dal maestro Marcello Giordano Pellegrino. Le colonne sonore eseguite al pianoforte hanno suggellato simbolicamente l’incontro tra la cultura siciliana e quella statunitense. La consegna del Leone di Bronzo Scicli conferma la volontà dell’amministrazione Marino di valorizzare figure di alto profilo accademico legate alla comunità.