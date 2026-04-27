Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP25, la strada provinciale che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro contrassegnato dal posto di blocco 452, un’area già sottoposta a forte pressione a causa di cantieri aperti e del volume di traffico crescente verso la costa.

L’impatto ha causato l’immediata paralisi della circolazione in un punto nevralgico dell’arteria iblea. La presenza di restringimenti della carreggiata per i lavori in corso ha reso particolarmente complesse le operazioni di deflusso dei veicoli, generando lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per prestare assistenza alle persone coinvolte. Gli agenti hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità, pesantemente compromessa per l’intera mattinata.