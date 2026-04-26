L’INPS ha avviato le procedure per il pagamento dell’Assegno di inclusione relativo alla mensilità di aprile. Sebbene le lavorazioni siano partite regolarmente il 23 del mese, le tempistiche di accredito effettive si dividono in due scenari principali per i beneficiari, a seconda dello stato di avanzamento visibile nel fascicolo previdenziale.
Per i percettori che hanno visualizzato la lavorazione già il 24 aprile, la ricarica sulla carta dedicata è attesa per lunedì 27 aprile. Si tratta di pagamenti tecnicamente pronti che potrebbero anticipare la scadenza ordinaria, fatte salve eventuali latenze dei circuiti di Poste Italiane che potrebbero comunque far slittare l’effettiva disponibilità al giorno successivo.
La platea che non ha ancora visualizzato l’aggiornamento nel proprio cassetto previdenziale dovrà invece attendere la chiusura delle procedure prevista per lunedì 27 aprile. In questo caso, l’erogazione avverrà martedì 28 aprile, data indicata dall’Istituto come riferimento ufficiale per la maggior parte dei pagamenti del mese corrente.
In sintesi, il quadro degli accrediti risulta frammentato ma sotto controllo: i beneficiari dovrebbero ricevere le somme spettanti nell’arco delle 48 ore comprese tra l’inizio e la fine della prossima settimana lavorativa. Resta confermata la regolarità dei flussi finanziari, nonostante una percezione di allungamento dei tempi tecnici rispetto alle mensilità precedenti.
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