Un caso di evasione dagli arresti domiciliari a Modica si è concluso con l’arresto di un 39enne di nazionalità tunisina da parte della Polizia di Stato. L’uomo è accusato anche di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione della magistratura competente.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di verifica sul rispetto delle misure cautelari.

Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe violato le prescrizioni degli arresti domiciliari, configurando così il reato di evasione. Alla contestazione degli agenti sarebbe poi seguita una reazione ritenuta violenta o minacciosa, che ha portato all’ulteriore contestazione del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento si è concluso con il fermo dell’uomo e il successivo trasferimento in carcere, disposto in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.