L’assegno unico giugno 2026 entra nella fase di pagamento con il consueto calendario definito dall’INPS. Le erogazioni interesseranno milioni di famiglie con figli a carico, mentre resta aperta fino al 30 giugno 2026 la possibilità di aggiornare l’ISEE per recuperare eventuali arretrati.

La misura, centrale nel sistema di sostegno alla genitorialità, continua a essere uno dei principali strumenti di trasferimento economico alle famiglie italiane.

Assegno unico giugno 2026, pagamenti tra il 18 e il 30 del mese

Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall’INPS, le erogazioni dell’assegno unico giugno 2026 seguiranno due finestre principali.

La prima è prevista per il 18-19 giugno 2026, dedicata alle prestazioni senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Si tratta dei beneficiari che non hanno modificato la domanda e che mantengono invariata la situazione reddituale già acquisita.

La seconda fase scatterà invece nell’ultima settimana del mese, indicativamente tra il 26 e il 30 giugno 2026. In questo caso sono inclusi nuovi beneficiari, eventuali aggiornamenti della domanda e i pagamenti con conguagli o arretrati.

Il meccanismo resta quello consolidato: l’INPS procede a una doppia lavorazione mensile per distinguere le posizioni “stabili” da quelle oggetto di aggiornamento amministrativo.

ISEE e DSU: la scadenza del 30 giugno per gli arretrati

Il punto più rilevante per le famiglie riguarda la scadenza del 30 giugno 2026. Entro questa data è possibile presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per aggiornare l’ISEE e ottenere eventuali arretrati dell’assegno unico.

In assenza di ISEE aggiornato, l’INPS colloca automaticamente il nucleo familiare nella fascia più alta, con conseguente erogazione dell’importo minimo previsto. Questo può tradursi in una riduzione temporanea del beneficio mensile.

Chi aggiorna la propria situazione entro il termine previsto può ottenere la ricalibrazione dell’importo e il riconoscimento delle somme arretrate maturate nei mesi precedenti.

Dopo la scadenza del 30 giugno, non sarà più possibile recuperare gli arretrati relativi al periodo precedente, mentre resterà comunque attivo il diritto alla prestazione per il futuro.

Controlli online e gestione dei pagamenti

I beneficiari possono verificare importi e stato dei pagamenti attraverso il portale INPS, accedendo con credenziali digitali come SPID, CIE o CNS. Una volta entrati nell’area personale è possibile consultare la sezione “Prestazioni” e la voce “Pagamenti”.

Il sistema consente di monitorare eventuali variazioni, conguagli o aggiornamenti legati alla situazione reddituale del nucleo familiare.

Per approfondimenti ufficiali sulla misura è disponibile il sito dell’INPS:https://www.inps.it/

Impatto economico per le famiglie

L’assegno unico rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno al reddito per i nuclei con figli a carico. Secondo le stime diffuse negli ultimi anni dall’INPS, la misura coinvolge ogni mese milioni di beneficiari, con importi variabili in base all’ISEE e alla composizione familiare.

La possibilità di recuperare arretrati tramite DSU incide direttamente sulla liquidità delle famiglie, soprattutto in presenza di variazioni reddituali non comunicate tempestivamente. Il meccanismo di ricalcolo, infatti, può determinare differenze significative tra importo minimo e massimo previsto.