I contribuenti hanno tempo fino al 30 aprile per inoltrare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, come stabilito dalla Legge n. 199/2025. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ribadito che la procedura deve essere completata esclusivamente per via telematica attraverso il proprio portale istituzionale, offrendo diverse modalità di accesso per cittadini e intermediari fiscali.

L’invio dell’istanza può avvenire tramite l’area riservata, dove il sistema seleziona automaticamente i carichi definibili, o tramite l’area pubblica allegando un documento di identità. È possibile scegliere di regolarizzare anche un singolo carico contenuto in una cartella esattoriale o in un avviso di addebito INPS, senza dover necessariamente includere l’intero documento.

La procedura richiede l’inserimento di un indirizzo e-mail ordinario per ricevere la ricevuta di adesione, denominata R-DA-2026. Per chi utilizza l’area pubblica, è fondamentale convalidare il link ricevuto via e-mail entro 72 ore, pena l’annullamento della richiesta. Una volta convalidata, il sistema invierà una seconda comunicazione con il numero della pratica e, successivamente, un link per scaricare la ricevuta ufficiale.

Gli intermediari fiscali possono gestire le richieste dei propri assistiti operando direttamente dall’area riservata EquiPro. L’Agenzia ricorda che i termini per il download della documentazione finale sono serrati: il link per scaricare la ricevuta resta valido per 120 ore, trascorse le quali sarà necessario ripetere l’intera procedura. Maggiori dettagli tecnici sono consultabili sul sito ufficiale dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione