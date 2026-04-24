Il calendario dei pagamenti per l’Assegno di inclusione potrebbe subire una variazione positiva nelle prossime settimane. Nonostante la data ufficiale per la ricarica di aprile sia stata fissata per martedì 28, l’INPS sta valutando la possibilità di anticipare l’erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.
La pianificazione originaria era stata definita dall’istituto attraverso il messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari in condizioni di fragilità, si fa strada l’ipotesi di uno sblocco anticipato dei fondi destinati alle card dei cittadini aventi diritto.
Il sussidio è riservato a specifiche categorie di beneficiari che presentano requisiti di vulnerabilità certificata. Tra i destinatari della misura rientrano i nuclei con minorenni, persone con disabilità, componenti che abbiano superato i sessant’anni o soggetti già inseriti in percorsi di assistenza sociale coordinati dai servizi pubblici.
La regolarità nei pagamenti dell’Assegno di inclusione resta un punto centrale per la tenuta economica delle famiglie coinvolte. Un eventuale accredito anticipato rappresenterebbe un supporto ulteriore per la gestione delle spese quotidiane, garantendo continuità alla misura di sostegno al reddito.
Per monitorare lo stato del proprio pagamento e verificare eventuali aggiornamenti sulla data di valuta, i beneficiari possono consultare il portale ufficiale dell’ INPS o accedere all’area riservata tramite le proprie credenziali digitali, restando aggiornati sulle ultime misure di sostegno alle famiglie.
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