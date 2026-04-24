L’edizione del Lions Day 2026 svoltasi a Vittoria si è chiusa con un bilancio significativo sul fronte della prevenzione e dell’assistenza territoriale. Durante l’iniziativa, ospitata in piazza del Popolo, i professionisti coinvolti hanno eseguito quasi 400 screening sanitari gratuiti. Le attività di controllo hanno permesso di segnalare alcuni casi clinici meritevoli di approfondimenti diagnostici urgenti, confermando l’utilità pratica dell’evento per la salute pubblica.

Il presidente della VIII Circoscrizione Lions, Gigi Bellassai, ha analizzato l’affluenza registrata, stimata in circa mille presenze totali nel corso della mattinata. Tra i partecipanti si sono contati oltre cento soci dei club iblei, affiancati da numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni inclusive locali. L’organizzazione logistica è stata curata dal Lions Club di Vittoria con il supporto dei vertici di zona e della circoscrizione.

Sotto il profilo istituzionale, la giornata ha visto la partecipazione del direttore generale dell’Asp, Pino Drago, e dei referenti di Sisifo. Il coinvolgimento dei vertici sanitari e dei partner tecnici ha garantito la copertura dei servizi offerti alla cittadinanza. Il presidente Bellassai ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come la cooperazione tra i club e gli enti del territorio sia fondamentale per ottenere risultati concreti.

«I quasi 400 screening rappresentano un servizio reale alla comunità che ha permesso di individuare casi problematici», ha dichiarato Bellassai nel ribadire il senso dell’impegno lionistico. La manifestazione ha beneficiato inoltre del collegamento video con il governatore del distretto Sicilia, Diego Taviano, e il vicegovernatore Walter Buscema.