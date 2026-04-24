Un pomeriggio di gravi disagi alla circolazione ha colpito il ragusano giovedì, a causa di due incidenti stradali avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi, i veicoli coinvolti si sono ribaltati sulla sede stradale, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti e gestire la viabilità.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 16 sulla strada provinciale 60, il collegamento tra Santa Croce Camerina e Ragusa storicamente noto come “strada malavita”. Un’auto ha cappottato finendo di traverso sulla carreggiata e bloccando il transito. Sul posto sono intervenute le squadre di sicurezza per rimuovere il mezzo e soccorrere la persona a bordo, rimasta ferita.

Le ripercussioni sulla rete stradale sono state immediate e pesanti. Le autorità hanno dovuto deviare il flusso veicolare su arterie secondarie, causando rallentamenti significativi per gli automobilisti diretti verso il capoluogo e la costa.

Quasi in contemporanea, un secondo incidente con dinamica simile ha interessato la direttrice che collega Vittoria alla frazione di Scoglitti.

Al momento le forze dell’ordine sono impegnate nei rilievi per accertare le cause che hanno portato i due conducenti a perdere il controllo dei mezzi. (Foto I.A.)