Il palcoscenico del Teatro Duemila di Ragusa si trasformerà in un regno polare sabato 16 maggio 2026 per ospitare il musical Elsa e il castello di ghiaccio. La Patagonia Pictures porta nell’isola una produzione pensata per il pubblico dei più piccoli, con inizio fissato alle ore 17:30. Lo spettacolo trae ispirazione dalla celebre opera cinematografica del 2013, capace di conquistare due premi Oscar e di diventare un fenomeno culturale globale.

La produzione promette un’esperienza immersiva grazie all’impiego di tempeste di neve ricreate in sala, giochi di luci e proiezioni video che daranno vita alle atmosfere del regno di Arendelle. La narrazione si concentra sul legame tra le due principesse, separate dal potere incontrollabile del ghiaccio ma unite da un sentimento capace di riportare l’estate. La messa in scena si avvale di attori e cantanti professionisti pronti a interpretare i brani più iconici della colonna sonora originale.

L’impatto scenico è uno dei punti di forza di questa versione teatrale. Come sottolineato dagli organizzatori, lo show è ispirato a “Frozen – il Regno di Ghiaccio”, Opera Cinematografica che ha ottenuto 2 premi oscar nel 2013 e punta a ricreare quella stessa magia attraverso costumi ricercati e balli coreografati che accompagnano l’intera evoluzione della storia. La combinazione di recitazione e canto dal vivo mira a coinvolgere gli spettatori in un’atmosfera suggestiva.

Il successo di questo format risiede nella capacità di parlare a generazioni diverse, unendo la favola tradizionale alla modernità degli effetti scenici. Il musical è descritto come lo spettacolo più atteso dell’anno per il target scolastico e familiare, rappresentando un’occasione di aggregazione culturale nel weekend ragusano. Il potere della principessa Elsa e il viaggio della sorella Anna diventano il pretesto per una riflessione sugli affetti, il tutto inserito in un contesto di puro intrattenimento musicale.

Per la data di Ragusa si prevede una forte affluenza, proseguendo il tour che ha già toccato le principali piazze italiane. L’appuntamento delle 17:30 è studiato per agevolare l’ingresso dei bambini, offrendo una durata compatibile con le esigenze dei più piccoli senza rinunciare alla spettacolarità richiesta da un pubblico adulto. La favola delle principesse del ghiaccio si prepara dunque a scogliere il gelo del Teatro Duemila in un pomeriggio di metà maggio.