L’Handball Club Modica registra un importante traguardo nel settore giovanile con la convocazione di Bianca Di Natale ed Emma Incardona nella rappresentativa siciliana di pallamano. Le due atlete, entrambe nate nel 2011, prenderanno parte alla seconda edizione del Trofeo delle Aree, un progetto della Federazione Italiana Giuoco Handball finalizzato alla selezione dei migliori talenti per le Nazionali giovanili.

L’appuntamento è fissato per il 25 e 26 aprile a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. La selezione siciliana, composta da sedici giocatrici, affronterà in campo le formazioni di Emilia-Romagna, Veneto e Marche. Tutte le fasi del torneo saranno monitorate dallo staff tecnico federale coordinato da Fabrizio Ghedin, per valutare le prospettive di crescita delle giovani promesse in ottica azzurra.

La convocazione premia il percorso dell’A.S.D. Handball Club Modica, realtà fondata nel 2017 che ha focalizzato la propria attività sulla promozione della disciplina nelle scuole e su progetti di inclusione sportiva. Il club vede in questo riconoscimento la conferma della qualità del lavoro svolto con il vivaio locale e la validità dei percorsi formativi avviati sul territorio modicano.

Il coach Enrico Parisi Assenza ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle sue atlete: «Sono orgoglioso delle mie ragazze. Il costante lavoro e la dedizione sul campo molto spesso premiano. Con Emma lavoro da quattro anni, con Bianca tre, hanno sicuramente del talento ma la cosa che ho sempre cercato di infondere ai miei ragazzi è l’umiltà». Il tecnico ha inoltre sottolineato come questa esperienza rappresenti un punto di partenza per la crescita umana e sportiva del vivaio.