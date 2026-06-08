POZZALLO – Il sindaco Roberto Ammatuna è tornato questa mattina nel suo ufficio di Palazzo di Città dopo il periodo di convalescenza seguito all’infarto che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Il rientro segna la ripresa dell’attività istituzionale del primo cittadino e arriva dopo giorni di forte apprensione per la comunità pozzallese.

La notizia del malore aveva suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali. Dopo il ricovero ospedaliero e il successivo percorso di recupero, Ammatuna ha ripreso oggi il proprio ruolo all’interno della macchina amministrativa comunale. Il primo cittadino è stato accolto a palazzo di Città con un mazzo di fiori e una torta con la scritta “bentornato”.