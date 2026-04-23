Il governo valuta la riapertura dei termini per la rottamazione quater. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, ha espresso un parere positivo sulle proposte di modifica contenute negli emendamenti della Lega al decreto fiscale. L’ipotesi di concedere una nuova finestra per la definizione agevolata viene definita “apprezzabile”, sebbene la sua attuazione dipenda strettamente dalla verifica delle risorse finanziarie disponibili.
La disponibilità dell’esecutivo appare più marcata sul fronte della quater, mentre il percorso si presenta più complesso per quanto riguarda la rottamazione quinquies. Le criticità maggiori emergono in merito alla possibilità di estendere quest’ultima misura ai contributi non versati alle casse previdenziali e alle cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) da parte degli enti locali.
Il viceministro ha chiarito che, sebbene le proposte siano meritevoli di attenzione, restano nodi tecnici legati alla copertura e all’ambito di applicazione. In particolare, il coinvolgimento dei debiti verso comuni e province comporterebbe problemi organizzativi e finanziari che necessitano di ulteriori approfondimenti rispetto alla riapertura dei termini della sanatoria già esistente.
L’iter parlamentare degli emendamenti prosegue dunque con il monitoraggio del Ministero dell’Economia. L’obiettivo della maggioranza resta quello di agevolare i contribuenti in difficoltà, cercando un equilibrio tra le istanze di flessibilità fiscale e la sostenibilità dei conti pubblici, evitando di penalizzare le casse degli enti previdenziali e delle amministrazioni locali.
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