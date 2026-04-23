Il quadro meteorologico sull’Italia si avvia verso un netto miglioramento grazie al progressivo consolidamento di un’ampia area di alta pressione di matrice subtropicale. L’impulso instabile che ha recentemente attraversato la penisola è ormai in fase di esaurimento, lasciando spazio a condizioni di stabilità atmosferica che interesseranno l’intero territorio nazionale proprio in concomitanza con il ponte del 25 aprile.

Secondo le analisi del meteorologo di Meteored Italia, Alessio Colella, la giornata di venerdì segnerà il passaggio definitivo verso il bel tempo anche nelle regioni meridionali. Mentre il Nord e il Centro godranno già di ampie schiarite con massime fino a 25°C, al Sud il miglioramento sarà più graduale con il persistere di venti di maestrale che manterranno i valori termici ancora leggermente sotto la media del periodo.

Il sabato del 25 aprile si preannuncia stabile e soleggiato da Nord a Sud. Nonostante lo sviluppo di isolate nubi pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici, non sono previste precipitazioni. Il rialzo termico sarà sensibile ovunque, con le regioni settentrionali che vedranno picchi compresi tra i 25 e i 27°C. Anche il versante tirrenico e le isole maggiori registreranno un incremento del calore, mentre l’Adriatico resterà più ventilato.

Domenica 26 aprile la pressione atmosferica si manterrà solida, garantendo una giornata calda soprattutto al Meridione. Tuttavia, nelle ore pomeridiane si segnala un possibile aumento della copertura nuvolosa sui settori occidentali, con probabili piovaschi localizzati tra la Liguria e la Toscana. Per l’inizio della prossima settimana resta invece elevata l’incertezza a causa di possibili infiltrazioni di aria più fredda dal Nord Europa.