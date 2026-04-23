L’erogazione dell’Assegno di Inclusione di aprile 2026 si appresta a vivere una fase di incertezza legata alla particolare gestione del calendario civile e delle festività nazionali. Sebbene la data ufficiale indicata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sia martedì 28 aprile, le dinamiche bancarie e i precedenti tecnici suggeriscono un accredito anticipato per milioni di beneficiari della Carta ADI.

L’Assegno di Inclusione, introdotto per sostituire il Reddito di Cittadinanza, coinvolge oggi una platea di circa 700.000 nuclei familiari su tutto il territorio nazionale. La misura, destinata a famiglie con componenti fragili, minori o over 60, ha visto una spesa media mensile che supera i 600 euro a nucleo, diventando un pilastro fondamentale del welfare italiano. In un contesto economico segnato dall’inflazione, la precisione dei pagamenti rappresenta un elemento di stabilità sociale imprescindibile per le fasce più deboli della popolazione.

Il meccanismo dei pagamenti e l’impatto del 25 aprile

Il nodo principale risiede nella giornata di sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, e nella successiva domenica 26. Trattandosi di giorni festivi e prefestivi in cui i sistemi interbancari e le lavorazioni INPS non operano, la procedura di ricarica deve necessariamente subire uno slittamento o un’accelerazione. Secondo la prassi consolidata, la ricarica ordinaria viene solitamente accreditata un giorno prima della scadenza ufficiale, portando la data ipotetica a lunedì 27 aprile.

Tuttavia, il sistema di calcolo basato sul Messaggio INPS numero 214 del 22-01-2026 apre a uno scenario diverso. Poiché le lavorazioni dei flussi devono avvenire il giorno lavorativo precedente l’accredito, e il 25 e 26 aprile sono inutilizzabili, la prima data tecnica utile per l’elaborazione dei dati è venerdì 24 aprile. Questo disallineamento temporale potrebbe spingere l’Inps ad anticipare non solo le lavorazioni al 23 aprile, ma anche la disponibilità effettiva dei soldi sulla carta direttamente al 24.

Come verificare l’accredito dell’Assegno di Inclusione

Un segnale decisivo arriverà mercoledì 23 aprile. Se in questa data i cittadini dovessero riscontrare l’avvio delle procedure telematiche nelle aree riservate del portale istituzionale, l’ipotesi di ricevere il pagamento dell’Assegno di Inclusione entro il fine settimana della Liberazione diventerebbe quasi certa. In caso contrario, il flusso seguirà la via ordinaria con ricarica fissata al 27 aprile.

I beneficiari possono monitorare l’importo e lo stato della domanda accedendo al sito dell’INPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS. È fondamentale ricordare che il fascicolo previdenziale del cittadino non è lo strumento principale per questo controllo: le informazioni specifiche sulla Carta ADI sono caricate nell’apposita sezione dedicata alla misura di sostegno. Lì sarà possibile visualizzare se la data prevista è stata aggiornata in base alle decisioni tecniche prese nelle ultime ore.