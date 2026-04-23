L’ondata di maltempo in Sicilia sta attraversando l’Isola con un veloce ma intenso fronte perturbato che porterà piogge e temporali sparsi su gran parte del territorio. La mattinata vede i fenomeni concentrati principalmente sui versanti settentrionali e nord-ionici, con precipitazioni che potrebbero risultare particolarmente violente lungo le zone tirreniche orientali.

Temporali intensi e drastico calo delle temperature

A partire dal pomeriggio, il nucleo dell’instabilità si sposterà verso le province del centro-sud e dell’est. I meteorologi prevedono temporali di forte intensità sui settori meridionali, mentre le zone occidentali rimarranno ai margini dei fenomeni più violenti. Questo passaggio sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti da Nord-Est, con raffiche tese che renderanno i mari mossi o molto mossi, specialmente il Tirreno e lo Jonio.

L’elemento più rilevante della giornata sarà però il crollo termico: le colonnine di mercurio subiranno una diminuzione drastica, stimata tra gli 8 e i 10°C o oltre, con il freddo che si farà sentire soprattutto dalla serata. Il miglioramento generale previsto per le prossime ore garantirà comunque un “clima ottimo per le scampagnate il 25 aprile”, rassicurando chi ha programmato gite fuori porta per la festività nazionale.

Previsioni per le scampagnate del 25 aprile in Sicilia

Nonostante i residui fenomeni sparsi attesi in serata sulle zone meridionali, la perturbazione lascerà rapidamente l’Isola. Il generale miglioramento previsto per la notte permetterà al sole di tornare protagonista su quasi tutta la regione, stabilizzando le condizioni atmosferiche in tempo per le celebrazioni all’aperto della Festa della Liberazione.

Le autorità consigliano comunque prudenza durante le ore di picco del maltempo, specialmente nelle aree soggette a rapidi accumuli d’acqua. Una volta passato il fronte freddo, le temperature inizieranno una lenta risalita, sebbene i valori rimarranno più freschi rispetto alle medie dei giorni scorsi. Il peggioramento si conferma quindi come un episodio di breve durata, inserito in un contesto di variabilità tipica della stagione primaverile siciliana.