Il tema della governance fiscale aziendale sarà al centro dell’incontro in programma venerdì 12 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, nella sala conferenze di Sicindustria Ragusa. L’appuntamento è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa in collaborazione con Sicindustria Ragusa, con il coinvolgimento di imprese, professionisti e amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è approfondire il ruolo del tax control framework, strumento sempre più utilizzato per strutturare processi interni di controllo e ridurre l’esposizione al rischio fiscale.

La fiscalità d’impresa, spiegano gli organizzatori, non viene più considerata solo come insieme di adempimenti, ma come componente strategica della competitività e della trasparenza aziendale.

Il modello del tax control framework rappresenta un sistema di gestione preventiva del rischio fiscale, attraverso procedure interne documentate e verificabili. Un approccio che, secondo gli esperti, consente alle imprese di passare da una logica reattiva a una gestione strutturata della compliance.

“Il Tax control framework rappresenta un cambio di paradigma” afferma Michelangelo Aurnia, presidente dell’Odcec Ragusa. “Le imprese non possono più limitarsi a gestire il rischio fiscale in modo reattivo. Devono dotarsi di strumenti che consentano di anticipare le criticità, strutturare i processi e trasformare la compliance in un fattore di affidabilità e crescita. È per questo che il nostro Ordine ha ritenuto necessario promuovere un momento di approfondimento dedicato, trovando immediata condivisione da parte di Sicindustria Ragusa”. All’incontro interverranno anche rappresentanti istituzionali e tecnici del settore fiscale.

Il programma prevede gli interventi di Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa, e di Nicola Lamaddalena, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, oltre allo stesso Aurnia.

La relazione tecnica sarà affidata a Giorgio Minardo, commercialista con esperienze professionali tra Milano e Modica, che illustrerà applicazioni operative e impatti organizzativi del modello di controllo fiscale.

Il confronto si inserisce in un contesto in cui le imprese italiane stanno progressivamente adottando sistemi di risk management fiscale, anche alla luce delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate sul cosiddetto “adempimento collaborativo”.

“Le imprese del nostro territorio stanno affrontando sfide sempre più complesse”, ha sottolineato ancora Aurnia. “La governance fiscale non può essere lasciata all’improvvisazione”.

L’incontro di Ragusa si inserisce quindi in una tendenza più ampia che riguarda l’intero sistema produttivo italiano.