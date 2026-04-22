Maurizio Battista a Messina sarà il protagonista assoluto della serata di sabato 11 luglio, quando salirà sul palco del Teatro Giardino Corallo. L’artista capitolino porta in scena il suo nuovo show, intitolato “Uno, nessuno e centomila”, una performance che promette di analizzare i vizi e le virtù della società contemporanea con il consueto stile schietto. L’evento rappresenta uno dei momenti centrali della stagione estiva messinese, attirando spettatori da tutta la provincia e dalla vicina Calabria.

Lo show di Maurizio Battista al Teatro Corallo

Il fulcro della serata sarà la capacità narrativa di Battista, che attraverso “Uno nessuno e centomila” esplora le contraddizioni del quotidiano. Come si legge nella presentazione ufficiale, l’artista romano “esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante”. Lo spettacolo non è solo un monologo, ma un viaggio tra aneddoti personali e fatti di cronaca bizzarri, trasformati in materiale comico grazie a una verve improvvisativa che lo ha reso uno dei volti più noti della televisione italiana.

L’organizzazione del tour, prodotto da Alma, approda nell’isola grazie alla sinergia tra Ventidieci e la Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, che si avvale della collaborazione con l’Associazione Culturale Development.

La macchina organizzativa ha già attivato i canali per la distribuzione dei tagliandi. I ticket per assistere alla serata di Maurizio Battista a Messina sono disponibili a partire da 39 euro. La prevendita è attiva sui circuiti online di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati distribuiti sul territorio locale. Data la popolarità del cabarettista, è previsto un rapido esaurimento dei posti disponibili per la platea dello storico teatro all’aperto messinese.

Per gli appassionati, lo show rappresenta un’occasione per vedere dal vivo un artista poliedrico che nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli di attore, regista e conduttore. La scelta di Messina come tappa siciliana del tour sottolinea l’importanza del Teatro Giardino Corallo nel circuito delle grandi produzioni estive. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste direttamente agli organizzatori tramite i canali di assistenza dedicati per approfondire i dettagli logistici dell’evento dell’11 luglio.