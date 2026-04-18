I contribuenti hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per aderire alla rottamazione quinquies, l’ultima versione della definizione agevolata che punta a chiudere le pendenze con il fisco. L’invio telematico dell’istanza non rappresenta solo una promessa di pagamento, ma genera effetti giuridici istantanei, come la possibilità di ottenere il DURC e il blocco dei pignoramenti. Rispetto alle edizioni passate, tuttavia, il perimetro d’azione è più stretto e le regole sulla decadenza non ammettono alcun margine di errore.

Il sistema della riscossione in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con un magazzino di crediti non riscossi che ha superato la cifra monstre di 1.100 miliardi di euro. La rottamazione quinquies si inserisce in questo contesto come uno strumento di “pulizia” selettiva, focalizzandosi sui debiti derivanti dai controlli automatizzati. Per le imprese italiane, che spesso faticano a mantenere la regolarità contributiva a causa di temporanee crisi di liquidità, questa sanatoria rappresenta un polmone finanziario vitale per continuare a operare con la Pubblica Amministrazione.

Gli effetti immediati della definizione agevolata

Presentare la domanda entro la scadenza di aprile produce benefici concreti prima ancora di versare il primo euro. In particolare, si ottiene la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, come i fermi amministrativi dei veicoli o le iscrizioni di ipoteca, a patto che non siano già in fase avanzata. Un altro vantaggio strategico riguarda l’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973: il debitore che aderisce non viene considerato moroso, permettendo agli enti pubblici di sbloccare pagamenti superiori a 5.000 euro che altrimenti resterebbero congelati.

Sul fronte operativo, la sanatoria riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. È fondamentale verificare la data di affidamento del ruolo e non quella di notifica della cartella: una richiesta recapitata nel 2024 può rientrare nel beneficio se il debito è stato trasmesso al riscossore entro la fine del 2023. Restano invece esclusi gli accertamenti, i tributi locali e le multe della polizia locale, mentre sono ammessi i contributi INPS non derivanti da avvisi di accertamento.

Piano di rateizzazione e sanzioni per il ritardo

Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 54 rate bimestrali, estendendo il piano di rientro fino al 2035. Una delle novità più rilevanti di questa edizione è l’eliminazione delle maxi-rate iniziali: tutti i versamenti avranno lo stesso importo, con una quota minima fissata a 100 euro. Sulle somme successive alla prima rata verranno applicati interessi al 3 per cento annuo, calcolati a partire dal 1° agosto 2026. Non è consentito l’uso di crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24 per saldare le quote della rottamazione.

La severità della normativa emerge chiaramente nelle clausole di decadenza. A differenza delle precedenti sanatorie, la rottamazione quinquies non prevede i canonici cinque giorni di tolleranza per i pagamenti tardivi. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la perdita totale dei benefici e l’imputazione di quanto già pagato come semplice acconto sul debito residuo. Chi intende aderire deve quindi pianificare con estrema attenzione i flussi di cassa per i prossimi nove anni, poiché l’omissione dell’ultima scadenza nel 2035 vanificherebbe l’intero percorso di regolarizzazione.