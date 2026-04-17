La Volley Modica Next Gen conquista l’accesso alle semifinali del campionato regionale Under 17, travolgendo il Giavì Pedara sul parquet del PalaRizza. Con una prestazione solida e una gestione tattica impeccabile, il sestetto biancoazzurro conferma il proprio ruolo di primo piano nella pallavolo giovanile siciliana. La vittoria, maturata in tre set, proietta la formazione modicana verso la fase finale del torneo in programma a Palermo il prossimo 29 aprile.

L’incontro di ieri ha visto un avvio contratto per i padroni di casa, che hanno inizialmente sofferto il servizio etneo scivolando sul punteggio di 5/9. L’intervento di coach Ciccio Italia, che ha chiamato un time-out discrezionale per riorganizzare la fase di ricezione e difesa, ha però cambiato l’inerzia del set. Al rientro in campo, la Volley Modica Next Gen ha ripreso il controllo del gioco, chiudendo il primo parziale sul 25/18 grazie a un muro vincente di Macca.

Il dominio della Volley Modica Next Gen al PalaRizza

Nel secondo e terzo set, la superiorità tecnica dei biancoazzurri è emersa in modo prepotente. Scivoli e compagni hanno imposto un ritmo insostenibile per il Giavì Pedara, che non è riuscito a trovare contromisure efficaci nonostante i cambi operati dalla panchina. Il secondo parziale è terminato 25/16 con un attacco di Graffeo, mentre il terzo set è stato un vero e proprio monologo modicano, conclusosi sul 25/14 ancora per mano di Macca, fresco di convocazione con la Nazionale under 18.

Prima del fischio d’inizio, la serata era stata aperta da un momento istituzionale significativo. Il consigliere del Comitato Monti Iblei, Tino Brullo, ha infatti premiato i giovani della “cantera” modicana per la vittoria del titolo territoriale, traguardo che ha permesso l’accesso alla fase regionale. La coesione del gruppo e la profondità del roster, che include nomi come Frasca, Giglio, Iachininoto e Parisi, si sono rivelate le chiavi del successo in questa stagione.

Verso la semifinale di Palermo contro la Don Orione Capacense

Il prossimo ostacolo sulla strada per il titolo regionale sarà la Don Orione Capacense. Coach Italia, pur soddisfatto della prestazione, mantiene alta la guardia in vista del tour de force che attende la squadra, impegnata su più fronti tra Serie C e campionati giovanili. La gestione delle energie fisiche e mentali sarà determinante per affrontare le finali regionali in un calendario estremamente fitto.

“Francamente – dichiara nell’immediato post match coach Ciccio Italia – mi aspettavo una partita più complicata, perchè so che il Giavì è una buona squadra con uno staff molto preparato e un allenatore preparatissimo, invece, superare il turno è stato molto più semplice di come mi aspettavo”. Il tecnico ha poi analizzato i passaggi chiave: “In apertura del primo parziale abbiamo sofferto in ricezione e abbiamo sbagliato molto in battuta. La loro battuta un po’ più lenta ci ha creato qualche problema, ma poi dopo il time out abbiamo sistemato tutto e la partita è cambiata radicalmente. Adesso andremo a Palermo per giocarci la semifinale, ma io dico sempre ai ragazzi di pensare a uno step alla volta. In questo finale di stagione giocheremo praticamente ogni tre giorni e se vogliamo andare avanti dobbiamo pensare a una partita alla volta perchè la prossima è sempre la più importante”.