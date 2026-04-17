Il fine settimana agonistico dell’ASD Giarratana Volley si preannuncia come uno dei più intensi dell’intera stagione, con entrambe le formazioni di punta impegnate in match che segnano il passaggio verso le fasi finali dei rispettivi campionati. Domani, sabato 18 aprile, la squadra maschile di Serie C affronterà la trasferta contro l’Ecoplast Volley Gela, mentre la compagine femminile inaugurerà il tabellone dei playoff per il salto in Serie C.

In una realtà comunale che conta poco meno di 3.000 abitanti, la pallavolo rappresenta storicamente un’eccellenza sportiva e un motore di aggregazione sociale senza eguali nella provincia di Ragusa. Il movimento pallavolistico siciliano, che vanta una delle densità di tesserati più alte del Mezzogiorno, vede in società come quella rossoblù un modello di resilienza, capace di competere stabilmente nei campionati regionali di Serie C e D nonostante i limiti demografici e logistici dei piccoli centri montani.

La sfida della maschile a Gela e il cammino del Giarratana Volley

La formazione guidata da Gianluca Giacchi scenderà in campo a Gela domani alle ore 18:00 per l’ultimo turno della regular season. Nonostante il secondo posto già blindato matematicamente, la sfida contro la capolista rappresenta un test fondamentale per saggiare la condizione fisica in vista della fase post-season. I rossoblù hanno dimostrato per tutto l’anno una continuità tecnica che li ha resi una delle squadre più temute del girone.

«Andiamo a Gela consapevoli del valore dell’avversario, ma anche del percorso importante che i nostri ragazzi hanno costruito durante tutta la stagione», ha commentato l’allenatore Gianluca Giacchi. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza psicologica dell’incontro: «Affrontare la prima della classe è sempre un banco di prova significativo: ci servirà per misurare il nostro livello e prepararci al meglio alle fasi successive».

Playoff Serie D: la femminile punta al salto di categoria

Contemporaneamente, il settore femminile dell’ASD Giarratana Volley si appresta a vivere l’emozione dei playoff promozione “Big”. Le atlete di coach Saro Corallo sfideranno il Viagrande in un doppio confronto ad eliminazione diretta: l’andata è fissata per sabato 18 aprile, mentre il ritorno si giocherà martedì 28 aprile. La squadra arriva a questo appuntamento dopo una stagione regolare condotta sempre nelle posizioni di vertice della classifica.

«I play off sono un campionato nel campionato – osserva coach Saro Corallo – e arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo e consapevolezza. Il Viagrande è una squadra solida, ma noi abbiamo le qualità per dire la nostra». L’allenatore ha chiesto alle sue giocatrici il massimo sforzo mentale per concretizzare quanto costruito nei mesi precedenti: «È il momento di trasformare il lavoro di un anno in un risultato concreto».

A tirare le somme della stagione è il presidente Salvatore Pagano, che vede in questo weekend il coronamento di un progetto societario ambizioso. «La maschile ha disputato una stagione straordinaria, sempre ai vertici del girone», ha dichiarato Pagano, aggiungendo come «la femminile ha raggiunto i play off con pieno merito e ora ha davanti una sfida che può regalare grandi soddisfazioni». Il numero uno del Giarratana Volley ha infine ribadito il legame tra sport e territorio: «Giarratana Volley sta crescendo, dentro e fuori dal campo, grazie a un progetto serio, condiviso e radicato nella comunità».