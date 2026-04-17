L’Italia si prepara a un passaggio definitivo nel sistema di identificazione dei cittadini: dal 3 agosto 2026 la nuova carta d’identità elettronica diventerà l’unico standard accettato, sancendo il pensionamento definitivo del formato cartaceo. La misura, confermata dal Ministero dell’Interno, stabilisce che anche i documenti cartacei ancora in corso di validità perderanno la loro efficacia legale dopo tale data. Il provvedimento risponde alla necessità di elevare i parametri di sicurezza nazionali e uniformarsi ai regolamenti comunitari.

L’adozione della CIE (Carta d’Identità Elettronica) non rappresenta solo un aggiornamento estetico, ma un tassello fondamentale del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. Secondo i dati del monitoraggio sull’attuazione del Regolamento UE 1157 del 2019, l’Italia è tra i Paesi che hanno accelerato maggiormente la transizione tecnologica, superando i 40 milioni di documenti elettronici emessi. Storicamente, il passaggio dai sistemi analogici a quelli biometrici ha permesso di abbattere del 30% i tentativi di furto d’identità e falsificazione documentale a livello europeo, garantendo al contempo una maggiore integrazione con le infrastrutture digitali come lo SPID.

Sicurezza e standard europei: le caratteristiche tecniche

La transizione obbligatoria è dettata dall’esigenza di integrare tecnologie che rendano i controlli alle frontiere più rapidi ed efficaci. Il nuovo documento è dotato di una specifica zona a lettura ottica, definita “machine readable zone”, leggibile automaticamente dai sistemi di verifica aeroportuali e doganali. Questa sezione è composta da tre righe codificate che contengono i dati anagrafici del titolare, assicurando l’integrità delle informazioni e la massima protezione contro le contraffazioni.

Oltre alla componente fisica, la CIE integra un microchip protetto che custodisce i dati biometrici. Il Ministero ha chiarito che dal 3 agosto 2026 la vecchia versione “non sarà più un documento di riconoscimento valido” e non potrà essere utilizzata per viaggiare all’estero. L’impatto riguarda anche i servizi digitali: chi utilizza identità digitali basate su documenti cartacei dovrà aggiornare i propri profili, poiché alcuni provider potrebbero limitare l’accesso ai servizi online senza un documento conforme agli standard correnti.

Come richiedere il rinnovo e gli Open Day nei Comuni

Per fronteggiare l’ondata di richieste, le amministrazioni comunali hanno predisposto misure organizzative eccezionali. Il rinnovo della nuova carta d’identità elettronica può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza naturale del vecchio documento. La procedura standard prevede la prenotazione tramite il portale ministeriale dedicato, ma molti enti locali stanno introducendo orari prolungati e corsie prioritarie per smaltire le code ed evitare il sovraffollamento degli uffici nei mesi estivi.

A Roma, ad esempio, sono già stati programmati eventi straordinari per facilitare i cittadini. Nel weekend del 18 e 19 aprile 2026, diversi municipi della Capitale resteranno aperti con Open Day dedicati esclusivamente alle pratiche CIE. Queste aperture straordinarie rappresentano un’opportunità fondamentale per chi non può recarsi agli sportelli durante i giorni feriali, permettendo di ottenere l’appuntamento tramite l’Agenda CIE e garantendo così il rilascio del nuovo documento biometrico, che per i maggiorenni mantiene una validità di 10 anni.