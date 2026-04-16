Domenica 3 maggio 2026, il cuore barocco di Comiso si trasformerà in un circuito podistico di alto livello per la terza edizione della Comiso Race & Élite. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Athlon Kamarina con il supporto della FIDAL, rappresenta un tassello fondamentale del calendario sportivo siciliano, essendo valida come seconda prova del circuito “Sicily Bronze Races”. L’evento prevede diverse formule per coinvolgere sia i professionisti che gli appassionati, con una corsa su strada nazionale di 10 chilometri e percorsi non competitivi dedicati al benessere collettivo.

Il podismo in Sicilia ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, attirando ogni anno oltre 20.000 tesserati nelle competizioni su strada. Eventi come la Comiso Race non si limitano all’aspetto agonistico, ma generano un importante indotto turistico per il territorio ragusano, con tassi di occupazione alberghiera che durante i weekend di gara aumentano sensibilmente. La certificazione World Athletics ottenuta dalla tappa comisana inserisce la città in un circuito d’élite che favorisce la visibilità internazionale della provincia, consolidando il legame tra sport di resistenza e valorizzazione dei beni monumentali del Val di Noto.

La certificazione FIDAL e il percorso della Comiso Race

Il prestigio della competizione è garantito dall’omologazione del percorso da parte dei giudici federali e dall’inserimento ufficiale nel calendario internazionale. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha evidenziato la crescita della manifestazione: “Il 3 maggio 2026 torna a Comiso la ComisoRace & Élite, giunta alla sua terza edizione e ormai consolidata tra gli appuntamenti podistici più importanti del panorama regionale e nazionale”. L’area di partenza e arrivo sarà posizionata in Piazza Fonte Diana, trasformando il nucleo urbano in un teatro di sfida per atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La logistica della gara prevede un circuito cittadino tecnico e veloce. Per la prova competitiva di 10 chilometri, gli iscritti dovranno completare quattro giri da 2,5 chilometri. Parallelamente, la giornata offrirà spazio alla Walking 10K e alla Family Run di 5 chilometri, iniziative pensate per promuovere sani stili di vita tra i residenti e i visitatori. Ogni partecipante riceverà una medaglia celebrativa e una t-shirt tecnica, simboli di una giornata che unisce agonismo e partecipazione popolare.

Debutta la Batteria Atleti d’Élite a Comiso

La vera novità del 2026 è l’introduzione della Batteria Atleti d’Élite, una gara riservata su invito che innalza il livello tecnico della giornata. L’assessore allo sport, Giovanni Assenza, ha spiegato la rilevanza di questa aggiunta: “Con la presenza della Batteria Atleti d’Élite, l’evento si arricchisce ulteriormente di un respiro internazionale e di grande spettacolarità. Gli atleti si sfideranno su un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte”. Questa formula garantirà al pubblico una visione ravvicinata dei top runner, impegnati in una prova caratterizzata da velocità estrema e tattica raffinata.

Il programma orario scatterà alle 07:30 con il raduno dei concorrenti in Piazza Fonte Diana. La partenza della corsa su strada nazionale e delle camminate è fissata per le 09:00, mentre la batteria d’Élite prenderà il via alle 11:00. La mattinata si concluderà con le premiazioni alle ore 12:00. L’intera organizzazione, guidata da Loredana Busacca, punta a superare i numeri delle passate edizioni, confermando Comiso come polo di riferimento per l’atletica leggera nel Mezzogiorno.