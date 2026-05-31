Maggiore attenzione alla qualità dei ripristini stradali e controlli più rigorosi sugli interventi eseguiti dopo i lavori sul sottosuolo. È la richiesta avanzata dalla CNA di Vittoria, che nelle ultime ore ha presentato una proposta rivolta all’Amministrazione comunale per migliorare la gestione dei cantieri e la manutenzione del suolo pubblico.

L’associazione di categoria richiama l’attenzione sul tema della sicurezza e della qualità delle opere eseguite sulle strade cittadine, sostenendo che interventi non realizzati correttamente possono generare disagi alla circolazione, compromettere la sicurezza degli utenti e accelerare il deterioramento del manto stradale.

Secondo la CNA, la cura delle infrastrutture urbane passa anche dalla qualità delle lavorazioni quotidiane. Per questo motivo è stata elaborata una proposta che punta all’adozione di uno specifico regolamento comunale dedicato ai ripristini dell’asfalto e alle attività di manutenzione del suolo stradale.

A sollecitare l’iniziativa sono state alcune imprese del comparto costruzioni che hanno evidenziato la necessità di definire regole più chiare e verifiche più efficaci sui lavori eseguiti negli spazi pubblici.

Il responsabile comunale della CNA Vittoria, Giorgio Stracquadanio, sottolinea che ogni intervento deve essere realizzato con attenzione verso cittadini, attività economiche e patrimonio pubblico. L’obiettivo, spiega l’associazione, è garantire standard qualitativi elevati e una maggiore responsabilizzazione di chi opera sulla rete viaria urbana.

Una proposta per il Comune

La bozza predisposta dalla CNA sarà trasmessa al Comune di Vittoria, alla presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo consiliari per aprire un confronto istituzionale sul tema.

Tra gli obiettivi indicati vi sono l’introduzione di controlli più mirati, la verifica della corretta esecuzione dei ripristini e una maggiore chiarezza sugli obblighi delle imprese incaricate dei lavori.

Per l’associazione, un sistema di verifiche più strutturato potrebbe contribuire a ridurre criticità che nel tempo incidono sulla viabilità cittadina e comportano ulteriori costi per la collettività.

Sicurezza e decoro urbano

La CNA evidenzia come il corretto ripristino delle pavimentazioni stradali rappresenti un elemento centrale per la qualità della vita nei quartieri e per la sicurezza della mobilità urbana.

L’associazione ritiene che una gestione più rigorosa dei cantieri e dei controlli successivi possa favorire una migliore conservazione del patrimonio pubblico e ridurre i disagi che residenti e attività commerciali si trovano spesso ad affrontare dopo gli interventi sulle infrastrutture cittadine.

La proposta sarà ora oggetto di valutazione da parte degli organismi istituzionali coinvolti.