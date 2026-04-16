Il persistere del maltempo in Sicilia caratterizzerà la giornata odierna a causa di un vortice afro-mediterraneo che, pur avviandosi verso una fase di attenuazione, manterrà condizioni di spiccata instabilità. La Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla per gran parte della regione, con l’esclusione dei settori occidentali dove vige il codice verde. Le piogge interesseranno inizialmente le aree orientali e settentrionali, per poi intensificarsi nel pomeriggio lungo le dorsali interne con possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Previsioni meteo e settori a rischio instabilità

Le prime ore della giornata vedranno una copertura nuvolosa compatta su tutto il versante ionico e settentrionale. Le precipitazioni sparse bagneranno la provincia di Ragusa e le zone limitrofe, mentre sul resto dell’Isola il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso. Il vero peggioramento è atteso però dal pomeriggio, quando l’aumento dell’instabilità atmosferica favorirà lo sviluppo di rovesci o temporali, con possibili sconfinamenti dei fenomeni fin sulle zone costiere.

Le condizioni marittime rifletteranno questa fase di turbolenza: i mari risulteranno mossi o molto mossi, con particolare agitazione sul bacino dello Jonio a causa di venti orientali che soffieranno con rinforzi moderati. Al contrario, il basso Tirreno godrà di una situazione più protetta con moto ondoso poco mosso. Nonostante le piogge, le temperature subiranno un lieve aumento, segnalando il progressivo spostamento del sistema depressionario verso est e l’avvicinamento di una massa d’aria più mite.

Miglioramento nel weekend e aumento della pressione

L’attuale fase di maltempo in Sicilia ha comunque una scadenza ravvicinata. I modelli previsionali indicano infatti un deciso cambio di scenario già a partire dalle prossime 48 ore. L’alta pressione è in aumento nel weekend, garantendo una stabilità atmosferica che riporterà il sole su tutta la regione. Questo ritorno al bel tempo sarà accompagnato da un sensibile incremento delle temperature, che si attesteranno su valori tipicamente primaverili.

La tregua meteorologica permetterà un miglioramento della viabilità e delle attività all’aperto dopo i disagi causati dai temporali pomeridiani. Gli esperti raccomandano comunque prudenza per la giornata odierna, specialmente nelle zone soggette a rapidi rovesci, prima che il promontorio anticiclonico si stabilizzi definitivamente sull’area mediterranea tra sabato e domenica, ponendo fine a questa parentesi perturbata di origine nordafricana.