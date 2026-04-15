Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso per il maltempo in Sicilia, fissando per la giornata di domani, 16 aprile, uno stato di allerta gialla. Il bollettino ufficiale della Protezione Civile, pubblicato nelle ultime ore, evidenzia un peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni che interesseranno diffusamente il territorio. Le previsioni indicano una particolare criticità per il settore centro-occidentale, dove i fenomeni temporaleschi potrebbero manifestarsi con maggiore vigore.

Previsioni e aree interessate dal maltempo in Sicilia

L’ultimo aggiornamento del dipartimento è chiaro sulla natura dei fenomeni attesi: “persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-occidentali dell’isola”. Le autorità segnalano che queste manifestazioni non saranno isolate, ma risulteranno inserite in un quadro di instabilità marcata. Per quanto riguarda l’area orientale, le piogge saranno da isolate a sparse, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.

Oltre alle precipitazioni, il bollettino mette in guardia la popolazione sui rischi collaterali che spesso accompagnano i temporali primaverili. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci fi forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate ed attività elettrica”, si legge nella nota ufficiale. Queste condizioni potrebbero causare bruschi cali delle temperature e difficoltà nelle operazioni portuali e aeroportuali, specialmente lungo le coste maggiormente esposte ai flussi occidentali.