La comunità di Scicli piange la scomparsa di Franco Musumeci, il noto ristoratore di Sampieri morto, a soli 65 anni, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era ricoverato dallo scorso 23 marzo a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Modica a Marina di Modica. Musumeci si è spento nel reparto di rianimazione, dove era ricoverato da ventuno giorni a seguito di un incidente causato da un malore improvviso mentre si trovava alla guida.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso 23 marzo. Franco Musumeci avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un improvviso malore, finendo fuori strada. La compagna della vittima, presente sul sedile passeggero, è riuscita a intervenire azionando il freno a mano per mitigare la velocità del mezzo, prima di lanciare l’allarme ai soccorsi.

Musumeci subito soccorso era stato trasferito dai sanitari del 118 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante le cure intensive e il monitoraggio costante dei medici, la prognosi è rimasta riservata fino al tragico epilogo di queste ore, quando le condizioni cliniche sono precipitate irrimediabilmente.

La notizia del decesso di Franco Musumeci ha colpito duramente il borgo di Sampieri e l’intera città di Scicli. Titolare di una pizzeria ristorante molto frequentata, Musumeci era considerato un punto di riferimento per residenti e turisti. La sua professionalità aveva contribuito a rendere la frazione marinara una meta gastronomica apprezzata in tutta la provincia.

La salma dell’imprenditore si trova attualmente presso la camera mortuaria del reparto di rianimazione dell’ospedale ragusano. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte di colleghi e associazioni di categoria, che ricordano l’impegno costante dell’uomo nel promuovere la qualità della ristorazione locale.