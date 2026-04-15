Il cantiere del nuovo asilo nido di via Iozzia a Santa Croce Camerina si prepara al traguardo finale. La struttura, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento di 2 milioni e 600 mila euro, riceverà un ulteriore potenziamento economico di 346 mila euro destinato esclusivamente agli interni. Questi fondi integrativi, ottenuti tramite il programma nazionale “Scuola e Competenze”, permetteranno l’acquisto di arredi didattici innovativi e tecnologie educative di ultima generazione, posizionando l’istituto tra le 1778 strutture italiane beneficiarie di questa specifica linea di credito ministeriale.

Il successo nel reperimento dei fondi extra è legato a una collaborazione amministrativa con il comune di Acate. La candidatura in forma aggregata ha permesso ai due enti di superare i requisiti minimi previsti dai bandi nazionali, ottimizzando le risorse degli uffici tecnici. Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha confermato l’importanza della cooperazione istituzionale per il raggiungimento di traguardi complessi, ringraziando il collega acatese Gianfranco Fidone per la sinergia messa in campo.

Sull’andamento dei lavori, il primo cittadino si è mostrato ottimista: “Oggi siamo nel cantiere del nuovo asilo nido di via Iozzia e, come potete vedere dalle foto, siamo ormai nelle fasi finali dei lavori. Grazie a un finanziamento del Pnrr di 2 milioni e 600 mila euro stiamo realizzando una struttura nuova e moderna che sarà al servizio delle famiglie di Santa Croce e dei nostri bambini”. La novità degli arredi completa il quadro di un’opera che punta sulla qualità pedagogica e non solo sulla metratura degli spazi.

L’integrazione di arredi didattici innovativi cambierà il modo di concepire l’ambiente scolastico fin dai primi mesi di vita. Le dotazioni previste spaziano da moduli flessibili per l’apprendimento sensoriale a strumentazioni tecnologiche integrate, pensate per stimolare le capacità cognitive dei piccoli utenti. Questa fornitura rappresenta l’ultimo tassello prima della consegna ufficiale dell’immobile alla cittadinanza, prevista entro i tempi tecnici dettati dalle scadenze europee del PNRR.

Il sindaco ha ribadito il valore del risultato ottenuto sul fronte delle dotazioni: “Abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento di 346 mila euro per la fornitura di arredi didattici innovativi. Questo ci consentirà di arredare il nuovo asilo con le migliori tecnologie didattiche oggi disponibili”. Con la chiusura degli interventi strutturali in via Iozzia, l’amministrazione comunale si appresta a inaugurare quello che viene definito un percorso di miglioramento concreto dei servizi educativi locali, rispondendo a una promessa fatta alla comunità di Santa Croce.