Saranno celebrati domani mattina 15 aprile alle ore 10 nella Chiesa di San Luca i funerali di Giovanni Buscema, stimato commerciante e contitolare, insieme al fratello, della nota attività Elettronic di Buscema. L’uomo, la cui figura era profondamente legata al tessuto produttivo locale, si è spento dopo aver lottato contro una malattia, lasciando un ricordo di profonda dedizione professionale.

Buscema aveva iniziato il proprio percorso lavorativo giovanissimo nei primi anni ’70. La notizia della sua dipartita ha generato un vasto cordoglio spontaneo, con centinaia di messaggi sulla pagina Facebook che ne sottolineano le doti di “persona mite, corretta e di rara onestà”.

Il cordoglio della comunità e i messaggi dei concittadini

Il ricordo di Buscema è affidato alle parole di colleghi, amici e clienti che ne hanno evidenziato la costante disponibilità. Tra le testimonianze raccolte, emerge il profilo di un professionista esemplare: “Un uomo mite e perbene”, scrivono i concittadini, definendolo una “mosca bianca” per la correttezza dimostrata in ogni occasione lavorativa. Molti hanno ricordato il suo sorriso e la capacità di porsi con estrema educazione verso chiunque richiedesse i suoi servizi nel campo dell’elettricità.

La redazione del quotidianodiragusa.it esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, in particolare al moglie Carmela al fratello Lucio e alla sorella Concetta.