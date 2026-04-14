Una bambina di 7 anni si trova ricoverata all’Ospedale Cannizzaro di Catania a seguito di un incidente verificatosi nella mattinata di ieri. Il sinistro è avvenuto lungo la litoranea che collega le frazioni di Donnalucata e Cava d’Aliga, dove un’intera famiglia del posto è rimasta coinvolta in un’uscita di strada autonoma. La vettura è finita fuori dalla carreggiata per cause che restano ancora al vaglio degli inquirenti incaricati dei rilievi.

La piccola passeggera ha riportato la peggio nel violento impatto, subendo un grave trauma cranio-facciale. Il personale sanitario del 118, intervenuto immediatamente sul luogo dell’incidente a Scicli, ha prestato le prime cure d’urgenza prima di trasferire la minore al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Inizialmente stabilizzata, la situazione clinica ha richiesto un intervento più specialistico.

Il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania

Dopo i primi accertamenti diagnostici eseguiti nel presidio modicano, i medici hanno disposto il trasferimento protetto della piccola verso l’hub etneo. La bambina ha raggiunto nel pomeriggio l’ospedale Cannizzaro di Catania, centro di riferimento per i traumi complessi in età pediatrica. La prognosi resta riservata mentre l’equipe medica monitora costantemente l’evoluzione delle lesioni riportate.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica ed escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Per statistiche aggiornate sulla sicurezza stradale, è possibile consultare i dati forniti dall’ISTAT.